شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة من تركيا إلى ليبيا على متنها 126 مرتزقا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها، أن مصادر كشف لها، عن أن طائرة وصلت من تركيا إلى ليبيا وعلى متنها 126 مرتزقا سوريا، من أجل الدخول في مواجهات ضد الجيش الوطني الليبي.
وشنت مقاتلات سلاح الجو الليبى، الجمعة، غارات على مواقع وتمركزات ميليشيات مسلحة ومرتزقة سوريين تدعمهم أنقرة خلال محاولتهم التقدم نحو سرت.
وقال مصدر عسكرى ليبى لـ"الخليج 365" إن النظام التركى يدفع المرتزقة والمسلحين نحو مدينة سرت فى إطار مخططهم للسيطرة على منطقة الهلال النفطى التى يتولى الجيش الوطنى الليبى تأمينها.
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