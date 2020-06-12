شكرا لقرائتكم خبر عن متهم بارتكاب جرائم حرب فى دارفور يمثل أمام المحكمة الجنائية الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أن المشتبه به على كوشيب سيمثل أمامها في جلسة إجرائية أولى للمحكمة يوم الاثنين المقبل. وأوضحت المحكمة أنه سيُجري التحقيق الأول القاضي سلفاتور ايتالا. وتتضمن الجلسة الأولى التحقق من الهوية والسير في الإجراءات الأولية مثل توجيه التهم لكوشيب بحضور محاميه المكلف من المحكمة.

وكان كوشيب سلم نفسه للمحكمة طواعية في إفريقيا الوسطى، ونقل إلى لاهاي في 9 يونيو الجاري، وأصدرت المحكمة أمر القبض الأول على كوشيب في 27 أبريل 2007، ووجهت له 50 تهمة اعتبرتها المحكمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متهم بارتكاب جرائم حرب فى دارفور يمثل أمام المحكمة الجنائية الاثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.