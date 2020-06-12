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الاتحاد الأوروبى يطلب مساعدة الناتو فى مهمته البحرية فى ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الاتحاد الأوروبي، طلب مساعدة من حلف الناتو، من أجل إتمام مهمته البحرية في ليبيا والمتمثلة في العملية إيريني، لمنع توريد الأسلحة إلى الأراضي الليبية.

وتواجه تركيا اتهامات دولية بدعم المليشيات الإرهابية المسلحة فى ليبيا، وإرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى المليشيات الإرهابية فى العاصمة طرابلس.

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وفى وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي، إنه قد يعاقب تركيا لتهديدها مصالح قبرص واليونان، وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن التحرك التركي في مياه قبرص وشرق المتوسط غير قانوني، جاء ذلك نقلا عن العربية.

 وفى وقت سابق، دعا الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس إلى ضرورة تجريد تركيا من وضعها كمرشح محتمل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ما لم تقم بتخفيف عدوانها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال أنستاسياديس (في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه")، إن رغبة تركيا في استكشاف النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، وهو الأمر الذي يقول عنه الاتحاد الأوروبي بإنه غير قانوني، لأنه ينتهك المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجزيرة، لاتزال خطوة بعيدة المنال.

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