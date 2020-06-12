"القطرية" تستأنف رحلاتها إلى إسطنبول السبت

الدوحة / الخليج 365
أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الجمعة، استئناف رحلاتها إلى إسطنبول اعتبارا من السبت.
وأضافت الناقلة الوطنية القطرية، عبر "تويتر" أن المسافرين سيتمكنون عبرها قريبا من زيارة أكبر المدن التركية.
وأعلنت الخطوط القطرية مؤخرا البدء بإعادة تشغيل رحلاتها إلى شبكة وجهاتها العالمية، بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم.
وقبل نهاية يونيو، تتطلع الخطوط القطرية إلى تشغيل رحلاتها إلى 80 وجهة عالميا، مع إضافة المزيد من الوجهات قبل نهاية فصل الصيف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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