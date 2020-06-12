الأمم المتحدة تدعو اللبنانيين للحفاظ على وحدة الصف وتجنب العنف

نيويورك/ محمد طارق/ الاناضول

دعت الأمم المتحدة، الجمعة، اللبنانيين إلى الحفاظ على وحدة الصف وتجنب العنف خلال المظاهرات السلمية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين، إنه "من المهم أن يتجنب الجميع العنف ويحترمون حق الاحتجاج السلمي".

وأضاف دوجاريك: "أدعوا اللبنانيين حكومةً وشعبًا إلى تجنب العنف واحترام الحق في الاحتجاج السلمي والمحافظة على الوحدة الوطنية بالبلاد".

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ومساء الخميس، حطم محتجون واجهات المحلات في العاصمة بيروت، ضمن احتجاجات منددة بانهيار العملة المحلية أمام الدولار وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ومؤخرا، وصل سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية نحو 1507 ليرات، ونحو 6 آلاف ليرة في السوق السوداء.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، وأجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.



ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

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