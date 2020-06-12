أنقرة / الاناضول
أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جندي، أصيب في 5 يونيو/ حزيران الجاري بجروح بليغة، بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، إن الجندي الذي أصيب خلال هجوم تعرضت له مركبة إسعاف مدرعة للجيش التركي بإدلب، استشهد رغم تقديم كل المحاولات الطبية لإنقاذه.
وأعربت عن حزنها الشديد بفقدان الجندي الشهيد، ودعت له بالرحمة، وقدمت تعازيها إلى أهله والقوات المسلحة والشعب التركي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد جندي تركي متأثرا بجراح أصيب بها في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.