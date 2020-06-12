استشهاد جندي تركي متأثرا بجراح أصيب بها في إدلب

أنقرة / الاناضول

أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جندي، أصيب في 5 يونيو/ حزيران الجاري بجروح بليغة، بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، إن الجندي الذي أصيب خلال هجوم تعرضت له مركبة إسعاف مدرعة للجيش التركي بإدلب، استشهد رغم تقديم كل المحاولات الطبية لإنقاذه.

وأعربت عن حزنها الشديد بفقدان الجندي الشهيد، ودعت له بالرحمة، وقدمت تعازيها إلى أهله والقوات المسلحة والشعب التركي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.