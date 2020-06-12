مصادرة أكثر من 800 كجم خضروات وفواكه في الشوقية

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ، الحملات الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين ، وذلك ضمن الجولات المكثفة التي تقوم بها البلدية في نطاقها ، يأتي ذلك امتداداً لتوجيهات معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص و بإشراف مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي. بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

أوضح ذلك رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، انه تم مصادرة وتسليم 817 كجم من الخضار و الورقيات و الفواكه لجمعية إكرام الطعام بعد التأكد سلامتها وإتلاف 40 كجم من الخضار الفاسدة .

حيث كانت مخزنة بطرق غير نظامية ويتم عرضها وبيعها من قبل الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية .

وإذ تؤكد الأمانة أنها شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها نظراً لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري وفي حال وجود أي ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة

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