*عالم الرياضة محليا يترقبون العودة للأنشطة الرياضية ، بحسب الأجواء المحيطة ، حيث أن #الدولة أيدها الله بتوفيقه ونصره ، شعارها الإنسان أولا وأخيرا ، وكذلك وزارة الرياضة تعزز ذلكم الشعار الإنساني الجميل ، وكل شيء سيجرى وفق الأجواء المحيطة بالرياضة ، لآن السلامة هي الأهم من أي شيء ، آمل أن تكون الأمور على ما يرام ، ويعود النشاط الرياضي في أجواء آمنة صحية بشكل شامل ومتكامل .

*إدارة نادي الاتحاد السعودي ، وجدت دعما سخيا من الدولة مثلها مثل كافة الأندية السعودية ، السؤال المتكرر ، لماذا لا تتكرر كوارث القضابا والمشاكل في الأندية الأخرى ، مثلما يحدث الآن في نادي الاتحاد ، كل عام نفس الأخطاء تتكرر بل وعليها سوء أعلى للأسف ، طيب وبعدين .. !!

*من المتوقع لكافة الفرق سيكون الإعداد ضعيفا ، بالتالي من الذي سيكسب هو من لديه مدرب مميز كيف سيوجه عناصر فريقه في توزيع الجهد في الأداء ، مع الاستفادة الكاملة من الكرات الثابتة ، التي تختصر كل المسافات ، وكذلك المجهود الفردي الذي يعمل الفارق من قبل بعض النجوم المميزين ، وأما غير ذلك لن نرى شيئا أبدا .

* الرياضة وجه الحضارة ، سلوكا وصحة وعقلا وفكرا وثقافة وإبداعا وكل الفنون ، لذا كل الدول بالعالم تعنى بالرياضة أشد عناية ، وأيضا باتت مصدرا من مصادر الاقتصاد العالمي .

*هناك فرق بين الرأي النقدي والرأي الانطباعي ، حيث أن الرأي النقدي هو وفق أدوات لمعطيات ماثلة ومشاهدة وبشكل موضوعي هادف ، وأما الرأي الانطباعي هو مجرد رأي آني سريع دون معايير وقد يحدث كثيرا وقت الغضب والاندفاع نتيجة لأي حدث بأي وقت ، وقد يصيب وقد يخيب .

*كلنا نتمنى عودة الأنشطة الرياضية ، لتعود الحياة والوهج في ملاعبنا ، ولكن وفق أجواء صحية آمنة ، ومن فضل الله تعالى أن شعار حكومتنا الأبية #الإنسان أولا وأخيرا ، إنها مملكة الإنسانية وكفى .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

كتبه

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد