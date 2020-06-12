أعلنت إدارة نادي التعاون، اليوم الجمعة، تجديد عقد لاعب فريقها محمد السهلاوي لمدة موسمين. وقال مدير أعمال اللاعب محمد السهلاوي، هشام العريني ” العقد الجديد بمميزاته المالية وغيرها أرضت طموح السهلاوي وحققت كامل رغباته واللاعب يريد الاستقرار في النادي”. وكان نادي التعاون قد ضم محمد السهلاوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. التعاون يُجدد عقد “السهلاوي” لمدة موسمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.