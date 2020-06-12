القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة أن "الحوثيين استحدثوا خنادق وأنفاق بالقرب من منازل المواطنين وفي مزارعهم بمديرية التحيتا جنوب الحديدة".
© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
وأكد "استهداف القوات المشتركة الأنفاق والخنادق أثناء اختباء عناصر للحوثيين بداخلها، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم".
وأشار إلى "أن استحداث تلك الخنادق والأنفاق والمتارس وسط الأحياء السكنية وفي المزارع والطرقات، تم بعد تهجير الحوثيين، الأهالي وتحويل مناطقهم إلى ثكنات عسكرية".
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المشتركة باليمن: قتلى من الحوثيين بقصف خنادق وأنفاق جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.