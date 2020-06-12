القوات المشتركة باليمن: قتلى من الحوثيين بقصف خنادق وأنفاق جنوب الحديدة

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة أن "الحوثيين استحدثوا خنادق وأنفاق بالقرب من منازل المواطنين وفي مزارعهم بمديرية التحيتا جنوب الحديدة".

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وأوضح أن "الخنادق والأنفاق المستحدثة تمتد من المزارع إلى داخل المنازل وفي محيطها، وأخرى توزعت على جنبات الطرقات الفرعية، حيث حولتها عناصر الحوثيين إلى ثكنات عسكرية لها".

وأكد "استهداف القوات المشتركة الأنفاق والخنادق أثناء اختباء عناصر للحوثيين بداخلها، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم".

وأشار إلى "أن استحداث تلك الخنادق والأنفاق والمتارس وسط الأحياء السكنية وفي المزارع والطرقات، تم بعد تهجير الحوثيين، الأهالي وتحويل مناطقهم إلى ثكنات عسكرية".