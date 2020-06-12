شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: إخماد 16 حريقاً فى حقول زراعية ومساحات خضراء بحمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن عناصر فوج إطفاء حمص والدفاع المدني السوري، من إخماد 16 حريقاً نشبت في مناطق عدة بمحافظة حمص.

وأوضح قائد فوج إطفاء حمص العقيد عثمان جودا - في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم /الجمعة/ - أن الحرائق اندلعت في حقول زراعية في قريتي الشومرية والسمعليل وفي أشجار بمنطقة تل الناقة إضافة إلى حرائق أعشاب في مدينة حمص وريفها.



وأشار جودا، إلى أن عناصر فوج الإطفاء تعاملت مع كل الحرائق بسرعة كبيرة منعاً لامتدادها بسبب الرياح، لافتاً إلى جهوزية كوادر الإطفاء على مدار الساعة لإخماد أي حريق.



وكان عناصر فوج إطفاء حمص والدفاع المدني أخمدوا أمس حريقاً طال أشجار زيتون وحقول قمح في بلدة الشرقلية بريف حمص الشمالي الغربي.