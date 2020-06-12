شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة خبير الطقس “عمرين الأهدل” متأثراً بإصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفى اليوم الجمعة خبير الطقس عمرين الأهدل متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وتفاعل المغردون على موقع “تويتر” مع خبر وفاته عبر هاشتاق #عمرين_الاهدل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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وقال أحد المغردين:”إنا لله وإنا إليه راجعون فُجعنا اليوم بخبر وفاة أخونا #عمرين_الاهدلوداعاً يا عمريننلتقي في جنات الخلد بإذن الله ومشيئته، غفر الله لك وأسكنك فسيح جناته، وثبتك عند السؤال”.

وكان “الأهدل” قد أصيب بالفيروس منذ قرابة الشهر، وتأخرت حالته الصحية قبل يومين، وتوفي اليوم الجمعة.