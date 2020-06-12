شكرا لقرائتكم خبر عن «الخثلان»: العسل والرقية أسباب للشفاء فقط (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان: إن العسل والرقية أسباب للشفاء فقط، مضيفاً أن الشافي هو الله عز وجل.
وأوضح الخثلان، خلال لقاء مع قناة الرسالة أن الشفاء من الله عز وجل وهذه كلها مجرد أسباب، مبيناً أن الأدوية والعلاجات ومياه الأمطار والأنهار والرقية الشرعية سبب للشفاء والشافي هو الله“.
وأشار إلى أنه قد يُشفى المريض بدون سبب هذا كلها مجرد أسباب ولذا ينبغي للمريض عندما يتعاطى الدواء أن يكون على يقين بأن الله هو الشافي.
واستشهد بقوله تعالى: “وإذا مرضت فهو يشفين” للتأكيد على أن جميع الأدوية مجرد سبب فقط.
العسل والرقية أسباب للشفاء فقط #يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان https://t.co/QA8vz0HcN9 pic.twitter.com/yCmIZfjvj0— قناة الرسالة (@alresalahnet) June 11, 2020
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