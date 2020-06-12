شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الصحة» بشأن علاقة فقدان حاسة الشم والإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة،اليومالجمعة، أن علاج فقدان حاسة الشم يعتمد على المسبب، وفي حالة الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» يختلف العلاج من شخص لآخر.
وأضافت الوزارة في تغريدة على حساب «الصحة 937 » : يعتمد علاج فقدان حاسة الشم على المسبب.. وإذا كان سبب فقدانه فيروس كورونا؛ فإن العلاج يختلف من شخص لآخر، مشيرة إلى أن تلك الأعراض قد تزول تدريجيًا خلال مرحلة التعافي.
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