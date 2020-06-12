ويوفر مشروع "الأسمرات 3" السكني لقاطنيه واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.
وخلال جولته، التقى الرئيس المصري بعدد من المواطنين من سكان "الأسمرات 3" وتبادل الحديث معهم.
واستفسر السيسي عن الظروف المعيشية للمواطنين واستمع إلى طلباتهم وملحوظاتهم، كما اطمأن على أحوالهم في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والاجراءات الاحترازية ذات الصلة.
كما تفقد السيسي اليوم الجمعة مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت والجاري إنشاؤها بمنطقة شرق القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يزور مشروعا سكنيا ويتحدث إلى المواطنين... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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