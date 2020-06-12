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أعداد الإصابات بفيروس كورونا في دول الخليج تتجاوز الـ 300 ألف

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© REUTERS / Zohra Bensemra

موسكو - سبوتنيك. وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمركز الإحصائي الخليجي، اليوم الجمعة، تصدرت قائمة الإصابات بالفيروس بتسجيل 119942 حالة، تليها قطر بـ 76588 حالة، ثم الإمارات بـ 40986 حالة، فالكويت بـ 34952 حالة، وسلطنة عمان بـ 21071 حالة، وأخير البحرين بـ 17269 حالة.

وفيما يخص الوفيات، تصدرت السعودية القائمة الخليجية بـ 893 حالة، ثم الإمارات بـ 286، فالكويت بـ 285، وعُمان بـ 96 حالة، تليها قطر بـ 70 حالة؛ وجاءت البحرين في المركز الأخير بأقل عدد وفيات بتسجيل 36 حالة.

وبالنسبة لأعداد حالات التعافي من الإصابة بـ "كوفيد-19"، حلت السعودية في المركز الأول بـ 81029 حالة، تلتها قطر بـ 53296 حالة، فالإمارات بـ 25234 حالة، فالكويت بـ 25952، ثم البحرين بـ 11903، وأخيرا عُمان بـ 7489 حالة.

وعربيا، تحتل السعودية وقطر والإمارات المراكز الثلاث الأولى في قائمة الإصابة بفيروس "" المستجد، فيما تأتي الكويت وعُمان والبحرين في المراكز الخامس والسادس والسابع، على التوالي.

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