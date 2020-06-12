شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى أوبارى جنوب ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فريق الاستجابة السريعة أوبارى جنوب ليبيا اليوم تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا في المنطقة، وأوضح الفريق بحسب "واس" أن الإصابة بسبب "المخالطة" وجارٍ العمل على تتبع حالة المخالطين، داعيًا السكان إلى التقيد بساعات الحظر المفروضة من المجلس البلدي واتباع الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض.
يذكرأن، دعا وزير الدفاع الموريتانى حنانه ولدى سيدى، اليوم الجمعة، المجتمع الدولى إلى وقف فورى للاقتتال فى ليبيا.
وقال الوزير الموريتاني- في اجتماع عبر تقنية "الفيديو" لوزراء الدفاع في الساحل الإفريقي وبعض الشركاء من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا- إنه يدعو المجتمع الدولي إلى العمل من أجل الوقف الفوري للاقتتال الدائر في ليبيا، وإيجاد حل سياسي مستديم للأزمة الليبية.
وأشار- في كلمة بثتها الإذاعة الموريتانية- إلى أن هذه الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي برمتها.
ويخصص الاجتماع المحضر لقمة الساحل الإفريقي، المقررة نهاية الشهر الجاري؛ لبحث العمليات العسكرية الميدانية ودعم القوات الوطنية والقوة المشتركة للساحل الإفريقي وبتعهدات الفاعلين الدوليين في المجالين الأمني والتنموى.
وأعرب الوزير الموريتاني، عن سعادته بالتراجع المعتبر لانتشار فيروس كورونا في الدول الغربية، متمنيا أن يتم التحكم في انتشار هذا الوباء على مستوى القارة الإفريقية لتتمكن دول المجموعة وشركائها من عقد لقاءاتهم المستقبلية بصفة مباشرة.
وثمن مستوى الاستعداد الذي عبر عنه جميع المشاركين في هذا اللقاء وغيرهم من الشركاء، لتنشيط وتفعيل مختلف الأدوار، بغية مساعدة الساحل الإفريقي على الأمن والاستقرار والعيش بأمن وسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى أوبارى جنوب ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.