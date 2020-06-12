شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى أوبارى جنوب ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فريق الاستجابة السريعة أوبارى جنوب ليبيا اليوم تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا في المنطقة، وأوضح الفريق بحسب "واس" أن الإصابة بسبب "المخالطة" وجارٍ العمل على تتبع حالة المخالطين، داعيًا السكان إلى التقيد بساعات الحظر المفروضة من المجلس البلدي واتباع الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض.

يذكرأن، دعا وزير الدفاع الموريتانى حنانه ولدى سيدى، اليوم الجمعة، المجتمع الدولى إلى وقف فورى للاقتتال فى ليبيا.