قرقاش: الإمارات تتحرك بكل السبل الدبلوماسية لمواجهة المخطط الإسرائيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، فى سلسلة تغريدات على، تويتر، إن "الإمارات تبرز من خلال تحركها الدبلوماسى وتصريحات وزير الخارجية وسفيرها فى واشنطن كأحد أهم الأصوات المؤثرة والمحذرة فيما يخص الخطط الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية في مخالفة صريحة للإجماع العربي والدولى".

وأضاف قرقاش، فى تعليقه على مقال يوسف العتيبة السفير الإماراتى لدى واشنطن الذى تم نشره في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فى خضم القلق العربي والدولي الكبير تجاه القرار الإسرائيلي المتوقع بضم أراض فلسطينية وبصورة غير شرعية وتصعيدية.. اختارت الإمارات أن تتحرك بكل السبل الدبلوماسية المتاحة لمواجهة هذه الخطوة بكل ما تحمله من مخاطر على مسار السلام واستقرار المنطقة".