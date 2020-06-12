قرقاش: الإمارات تتحرك بكل السبل الدبلوماسية لمواجهة المخطط الإسرائيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، فى سلسلة تغريدات على، تويتر، إن "الإمارات تبرز من خلال تحركها الدبلوماسى وتصريحات وزير الخارجية وسفيرها فى واشنطن كأحد أهم الأصوات المؤثرة والمحذرة فيما يخص الخطط الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية في مخالفة صريحة للإجماع العربي والدولى".
وأضاف قرقاش، فى تعليقه على مقال يوسف العتيبة السفير الإماراتى لدى واشنطن الذى تم نشره في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فى خضم القلق العربي والدولي الكبير تجاه القرار الإسرائيلي المتوقع بضم أراض فلسطينية وبصورة غير شرعية وتصعيدية.. اختارت الإمارات أن تتحرك بكل السبل الدبلوماسية المتاحة لمواجهة هذه الخطوة بكل ما تحمله من مخاطر على مسار السلام واستقرار المنطقة".
وكان سفير دولة الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة قد حذر إسرائيل من المضى قدماً فى خطة ضم أراضٍ فى الضفة الغربية المحتلة، وقال العتيبة فى مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، إن الضم "سيقوض بالتأكيد وعلى الفور التطلعات الإسرائيلية لتحسين العلاقات الأمنية والاقتصادية والثقافية مع العالم العربى"، مؤكدا أن "استمرار الحديث عن التطبيع سيكون مجرد أمل مغلوط فى تحسين العلاقات مع الدول العربية".
ووفقا لما نشر على موقع "الرؤية" الإماراتى، أوضح أن هذه الخطوة ستكون بمثابة "استيلاء غير مشروع" على أراضٍ يسعى الفلسطينيون لأن تكون داخل دولتهم المستقبلية، وأكد أن "خطة الضم الإسرائيلية تتحدى الإجماع العربى، وعملياً الدولى أيضاً، فى ما يتعلق بالحق الفلسطينى".
وقال العتيبة، فى تسجيل فيديو مصاحب للمقال المنشور على النسخة الإلكترونية للصحيفة "كل التقدم الذى رأيناه والمواقف التى تشهد تغيراً باتجاه إسرائيل، حيث أصبح الناس أكثر تقبلاً لإسرائيل وأقل عداء تجاه إسرائيل، كل ذلك قد ينسفه قرار بالضم".
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