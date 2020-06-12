شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بالكويت توضح حقائق حول حادث دهس الدبلوماسى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت سفارة الولايات المتحدة بالكويت تفاصيل حول الحادث الذي تم تداول الفيديو الخاص به على وسائل التواصل الاجتماعى لنائب رئيس البعثة البعثة الأمريكية ، مشيرة أن هذا الحادث يرجع لتاريخ قديم حيث حيث كان تعرض الدبلوماسى لحادث دهس خلال قيادته دراجة نارية على جسر جابر بالكويت ولم يؤثر الحادث على صحته مؤكدة، أنه بخير. وفق الراى الكويتية.



وأعربت السفارة الأمريكية لدى الكويت عن تقديرها للرسائل التي تلقتها للاطمئنان على صحة وسلامة نائب رئيس البعثة لاري ميموت بعد إصابته في تصادم على جسر الشيخ جابر وسرعة استجابة رجال الشرطة والإسعاف في التعامل مع الحادث.

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وذكرت السفارة، وفق «الراي»، أن الحادثة تعود إلى تاريخ 22 أبريل الماضى أثناء قيادة نائب رئيس البعثة لاري ميموت دراجته النارية على جسر الشيخ جابر لتصطدم به، عن طريق الخطأ، سيارة عابرة من جهة اليسار.



وأضافت أن السائق ومجموعة من سائقي السيارات الآخرين قاموا بالتوقف للتحقق من حالة السيد ميموت، واتصلوا على الإسعاف وظلوا ملازمين له حتى وصول المساعدة، وتم نقله حينها إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج وتم تسريحه وباشر عمله في اليوم التالي بعد عمل الفحوصات اللازمة.



وعبر نائب رئيس البعثة لاري ميموت عن بالغ تقديره للتجاوب السريع الذي تلقاه من الشرطة الكويتية، وطاقم الإسعاف والرعاية الممتازة من الطاقم الطبي، لافتاً إلى أنه يواصل أداء مهامه كاملة وبطريقه للتماثل للشفاء التام.