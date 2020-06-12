ولاية تركية: لا إصابات كورونا في عفرين وإدلب السوريتين

هطاي/ الخليج 365

أعلنت ولاية هطاي التركية (جنوب)، عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في منطقتي عفرين وإدلب السوريتين (شمال).

جاء ذلك في بيان صادر عن الولاية حول إصابات كورونا في هطاي ومناطق العمليات العسكرية التركية في سوريا.

وأوضح البيان أن إجمالي إصابات كورونا في هطاي بلغ 320 حالة.



وأكد أن المستشفيات في هطاي عالجت حالات إصابات مؤكدة (عسكريين ومدنيين) جاءت من ولايات تركية أخرى، بهدف الانتقال إلى مناطق العمليات العسكرية في سوريا.

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وأضاف "ما من حالات إيجابية (إصابات) بين المدنيين والعسكريين أو الشرطة في مناطق العمليات (عفرين وإدلب)".

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.

وفي 5 مارس/آذار 2020، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، بعد أسبوع من إطلاق تركيا عملية "درع الربيع" بالمنطقة.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب، إثر تصعيد شهدته المنطقة وبلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا في 27 فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد."الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.