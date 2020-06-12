طرابلس.. مقتل مدني بانفجار لغم زرعته مليشيا حفتر

ليبيا / وليد عبد الله / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الجمعة، مقتل مدني وإصابة آخر، جراء انفجار لغم زرعته مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس.



وبحسب المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر صفحته على فيسبوك، فقد انفجر لغم زرعته مليشيا حفتر بمنطقة "طريق المطار".

وذكر المركز، أن الانفجار أسفر عن مقتل مدني، وإصابة آخر كان برفقته.

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والخميس، أعلنت الحكومة الليبية، أن 27 شخصا قتلوا وأصيب 40 آخرون بجروح، جراء انفجار ألغام زرعتها مليشيا حفتر داخل مناطق سكنية كانت تسيطر عليها.



كما أعلنت وزارة الخارجية، الخميس، شروع فريق عمل تركي في إزالة تلك الألغام بمدينتي طرابلس وترهونة (جنوب شرق العاصمة)، ومناطق أخرى.



ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع مليشيا حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

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