سابع شحنة مساعدات طبية أممية تصل اليمن في أسبوعين

اليمن / الخليج 365



وصلت شحنة مساعدات طبية أممية إلى اليمن، الجمعة، هي السابعة خلال أسبوعين، لمواجهة وباء كورونا.



وذكرت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين في خبر مقتضب، أن "طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، تحمل ما يقارب 17 طنا من المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا، وصلت اليوم إلى مطار صنعاء الدولي (تحت سيطرة الجماعة)".



وأضافت الوكالة أن "فريقا متخصصا من مطار صنعاء الدولي، نفذ أعمال رش وتعقيم للشحنة، في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا".



وتعد طائرة المساعدات الأممية هذه، السابعة التي تصل اليمن خلال أسبوعين بعد وصول طائرتين لـ"يونيسف" و3 لمنظمة الصحة العالمية، وطائرة لبرنامج الأغذية العالمي.



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وتأتي هذه المساعدات، ضمن إجراءات تقوم بها منظمات إغاثية دولية للحد من انتشار كورونا في اليمن، الذي يعاني ضعفا حادا بالقطاع الصحي.



وحتى مساء الأربعاء، ارتفع إجمالي حالات كورونا في اليمن إلى 591 إصابة، بينها 136 وفاة، إضافة إلى 23 متعافيا.



ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار الماضي، تسجيل 4 إصابات بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم على العدد الحقيقي للضحايا.



والإثنين، أعلنت الأمم المتحدة أن معدل وفيات كورونا في اليمن ارتفع بشكل مثير للقلق، حيث بلغ قرابة 25 بالمئة من إجمالي حالات الإصابة.

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