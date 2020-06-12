بـ 39.. العراق يسجل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

أعلن العراق، الجمعة، تسجيل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا منذ ظهور الفيروس في البلاد، إذ بلغ 39 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان، بتسجيل ألف و95 إصابة بالفيروس، و39 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن معدل الوفيات الجديد يعد الأعلى منذ ظهور الفيروس بالبلاد، أواخر فبراير/ شباط الماضي.

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وأضافت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 17 ألفا و770، بينها 496 وفاة، و6 آلاف و868 حالة تعاف.

وكان أعلى معدل وفيات يومي جراء كورونا سجله العراق الأربعاء الماضي، بلغ 34 حالة.

وتفرض السلطات العراقية، حظرا شاملا للتجوال بعموم مناطق البلاد، ضمن تدابير مكافحة كورونا، حيث تتخوف بغداد من انهيار النظام الصحي في حال تفشى الوباء بشكل واسع.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و647 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 425 آلاف، وتعافى أكثر من 3 ملايين و873 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.