ليبيا.. الداخلية تسيّر دوريات جنوبي طرابلس لبسط الأمن

وليد عبد الله/ الخليج 365

انتشرت دوريات تابعة لوزارة الداخلية الليبية، مساء الجمعة، بمناطق جنوبي العاصمة طرابلس، لبسط الأمن وضبط الخارجين على القانون.

وبحسب المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر صفحته على "فيسبوك"، فإن انتشار الدوريات الأمنية شمل مناطق "عين زارة" و"وادي الربيع" وضواحيهما.

وأضاف المركز، أن الانتشار الأمني في طرابلس والمدن المحررة يأتي في إطار عملية "البلد الآمن" التي أطلقتها وزارة الداخلية، مؤخرا.

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وتهدف عملية "البلد الآمن" إلى ضبط الأمن وملاحقة الجناة والمطلوبين وحماية أرواح المواطنين وأرزاقهم وممتلكاتهم، وتستهدف كمرحلة أولى المدن والمناطق التي حررها الجيش الليبي من مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع مليشيا حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.