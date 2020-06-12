أمانة المدينة تنظم وتعتمد 20 مخطط عشوائيا في ينبع

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة تنظيم واعتماد عدد من المخططات العشوائية بمحافظة ينبع بواقع 20 مخططا سكنيا بمساحة بلغت أكثر من 9 ملايين متر مربع.

وقالت الأمانة إن المخططات المعتمدة تقع في عدة أحياء بينبع، تشمل: حي مشرفة، وحي الورود، حي الجابرية، وحي الريان، بالإضافة إلى حي النزهة، وحي المجد، وحي الصفا، وحي الزهور، وحي ينبع البلد، وحي الربوة، وحي النسيم، وحي الروضة.

وأبانت أن المخططات اشتملت على قطع أراض مخصصة للخدمات والمرافق العامة كالمساجد والجوامع ورياض الأطفال والمدارس والحدائق العامة والأندية الصحية، حيث جرى تخصيص 69 موقعاً للمدارس ورياض الأطفال و 28 مسجداً وجامعاً و 32 حديقة عامة وملعبا و 20 مرفقاً عاما.

وأشارت إلى أن اعتماد وتطوير المخططات السكنية تم وفق الآلية التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بما يتوافق مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة، لافتة إلى أنها تهدف من ذلك للمحافظة على البيئة العمرانية التقليدية ومعالجة الطرق والمحاور التجارية وربط الحركة بين أجزاء المخططات المختلفة.