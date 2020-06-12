شرطة القصيم تطيح بـ9 مواطنين بحوزتهم مخدرات وأسلحة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على “تسعة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس”. بحالة غير طبيعية.

وقال “السحيباني”: ضُبِط بحوزتهم عدد 249 قرص أمفيتامين، وعبوتا مادة مسكرة، وتسعة أسلحة نارية وبيضاء، كما ضبط عدد 292 ذخيرة حية، بالإضافة إلى مبلغ 67 ألف ريال.

وأضاف: تم توقيفهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.