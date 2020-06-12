شرطة القصيم تطيح بـ9 مواطنين بحوزتهم مخدرات وأسلحة

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على “تسعة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس”. بحالة غير طبيعية.
وقال “السحيباني”: ضُبِط بحوزتهم عدد 249 قرص أمفيتامين، وعبوتا مادة مسكرة، وتسعة أسلحة نارية وبيضاء، كما ضبط عدد 292 ذخيرة حية، بالإضافة إلى مبلغ 67 ألف ريال.
وأضاف: تم توقيفهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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