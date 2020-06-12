المملكة تُدين بشدة التفجير الإرهابي في كابول

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا خلال صلاة الجمعة في العاصمة الأفغانية كابول، أدى لسقوط قتلى وجرحى. وعبّرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. وشددت على موقف المملكة الرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء؛ مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه أو مبرراته.

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