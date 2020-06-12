احتجاجات لبنان... أول تعليق لوزيرة الدفاع على "وقوع انقلاب في الحكومة"

وقالت، بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا: بناءً على طلب رئيس الحكومة أنا في السراي للمشاركة في كل اللجان، وكل نواب رؤساء الحكومات السابقين كانوا يقومون بالعمل نفسه.

وكان رئيس وزراء لبنان السابق، سعد الحريري، قال إن هناك "انقلابا" في الحكومة الحالية على صلاحيات رئيسها.

واعتبر الحريري أنه "ثمة انقلاب على صلاحيات رئيس الحكومة. رئاسة الحكومة هي طول عمرها رئاسة الحكومة ولكن نائبة رئيس الحكومة الحالية، وهي وزيرة الدفاع زينة عكرا، تمارس صلاحياتها من مقر رئاسة الوزراء وهذا أمر مرفوض، وإذا أرادوا وضع أحد في السرايا الحكومية فسنضع أحدا في قصر بعبدا".

وأضاف أن "الانهيار الاقتصادي مستمر ونرى اليوم أين أصبح سعر صرف الليرة وهذا أمر خطير جدا"، مؤكدا أنه لا يريد العودة إلى الحكومة.

وكان الحريري قدم استقالته في 29 أكتوبر الماضي على إثر تصاعد الحركة الاحتجاجية في البلاد مؤكدا أنه "مقتنع بضرورة إحداث صدمة إيجابية، وتأليف حكومة قادرة على مواجهة التحديات".

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وأغلق محتجون في لبنان الطرق في شتى أنحاء البلد باستخدام إطارات مشتعلة، وذلك للتعبير عن سخطهم إزاء التراجع غير المسبوق في قيمة عملة بلدهم.

وفقدت الليرة اللبنانية سبعين في المئة من قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما أدخل البلد في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.

ويواجه الكثير من اللبنانيين، الذين يعتمدون على مدخراتهم من العملة الصعبة، الدخول في حالة من الفقر.

وقد فاقم وباء فيروس كورونا من الأزمة التي يواجهها اللبنانيون.

وهوت العملة اللبنانية إلى 5000 ليرة مقابل الدولار الخميس.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول، يواجه لبنان أزمة اقتصادية طاحنة تعتبر بمثابة أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.