قرقاش يعلق على مقال سفير الإمارات بأمريكا في صحيفة إسرائيلية

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "تحليل جيد لمقال السفير يوسف العتيبة في صحيفة يديعوت أحرونوت".

وتابع الدبلوماسي الإماراتي بقوله "الإمارات تبرز من خلال تحركها الدبلوماسي وتصريحات وزير الخارجية وسفيرها في واشنطن كأحد أهم الأصوات المؤثرة و المحذرة، فيما يخص الخطط الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية في مخالفة صريحة للإجماع العربي والدولي".

​وكان يوسف العتيبة قد نشر مقالا في الصحيفة الإسرائيلية ألقى فيه الضوء على تداعيات قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال العتيبة في مقاله المنشور: "نود الاعتقاد بأن إسرائيل تعتبر فرصة وليست عدوا، نواجه العديد من الأخطار المشتركة ونرى الإمكانات الضخمة لعلاقات أكثر دفئا، وقرار إسرائيل بضم أراض في الضفة الغربية، سيكون بمثابة إشارة لا لبس فيها على ما إذا كانت تنظر إسرائيل إلى الأمور بالطريقة ذاتها".

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وتزامن المقال مع فيديو نشره السفير الإماراتي في صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، والتي فسر فيها سبب كتابته هذا المقال.

​وقال العتيبة: "نريد الحديث مباشرة إلى الإسرائيليين، والرسالة كانت أن كل التقدم الذي شاهدتموه في الانطباعات تجاه إسرائيل وتحول الناس، لأن يكونوا أكثر تقبلا وأقل عدائية تجاه إسرائيل كل ذلك قد يتم تقويضه بقرار الضم".

وأضاف بقوله "كل التقدم الذي رأيتموه وتبادلتموه والانفتاح قد يقوض بخطوة بسيطة، أريد أن أتأكد من أن الناس فهموا كيف نرى الفرصة والمخاطر المترتبة أيضا، هناك فرصة بالتأكيد محتملة خلال السنوات المقبلة كما يتحول الانطباع تجاه إسرائيل ولكن هذا الضم قد يكون انتكاسة لكل هذه الأمور وخصوصا بالنسبة للإسرائيليين المتحمسين لفتح العلاقات مع الدول العربية ممن ليس لها علاقات معها".