شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 600 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالى إلى 16 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليتجاوز العدد الإجمالي 16 ألف إصابة. وأوضحت الوزارة -في تقرير على صفحتها الرسمية على موقع (تويتر) اليوم الجمعة- تسجيل 414 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 11 ألفا و903 حالات.

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