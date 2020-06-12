الأمم المتحدة ترحب بإجازة خطة العمل السودانية حول المرأة والسلام والأمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت قوي يوب سون، منسقة الأمم المتحدة للشئون التنموية والإنسانية بالسودان، حكومة السودان وشعبه على إجازة خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن.
وذكرت سون، في بيان للأمم المتحدة في السودان، أن "إجازة خطة العمل الوطنية يُعد إنجازاً هاماً في عملية الانتقال السياسي الجارية، حيث إنها تفي بأحد الالتزامات الرئيسية في الإعلان الدستوري الذي ينصّ على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 وقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة والمتعلقة بمشاركة النساء على جميع المستويات في عملية السلام".
من جانبها، أشادت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في السودان أجاراتو فاتو ندياي، بإجازة حكومة السودان لخطة العمل الوطنية، موضحة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قامت من خلال التزامها وتفانيها في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بوضع هذا الإنجاز في مقدمة الإنجازات الأخرى التي حققتها خلال الفترة القصيرة لتأسيس الإدارة الجديدة.
والتزمت فاتو ندياي، بما يتماشى مع تفويض هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم الحكومة في تنفيذ خطة تشغيلية تُركّز على مؤشرات قابلة للقياس.
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