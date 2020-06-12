ليبيا وبريطانيا يبحثان تطورات الملف الليبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في اتصال هاتفي من سفير بريطانيا لدى ليبيا نيكولاس هوبتن، تطورات الملف الليبي، إضافة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق - وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية- أن الجانبين بحثا سُبل الوصول لحل يُنهي الأزمة في البلاد.

كما تناول الجانبان خلال الاتصال ”إعلان القاهرة“ المنبثق من مبادرة رئيس مجلس النواب الأخيرة لإنهاء الأزمة الليبية.

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