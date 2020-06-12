شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابى منهم 3 مصريين تورطوا فى سرقة 15 مركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجرى، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضلٍ من الله - عن القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص.

وذكرت وكالة أنباء السعودية"واس"، أن من بين التشكيل العصابى، ثلاثة مواطنين ومقيمين من الجنسية المصرية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك إثر تورطهم بسرقة 15 مركبة من أحياء متفرقة بالرياض، وقد تم استردادها لأصحابها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.