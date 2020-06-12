شكرا لقرائتكم خبر عن عون: مصرف لبنان المركزى سيضخ دولارات اعتبارا من الاثنين لتعزيز العملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الجمعة، إن مصرف لبنان المركزى سيبدأ ضخ دولارات فى السوق اعتبارا من يوم الاثنين، بهدف تعزيز الليرة اللبنانية، عقب تراجع سريع للعملة فى الأيام القليلة الماضية.

وقال عون، فى بداية جلسة للحكومة، إن الخسائر الضخمة فى النظام المالى يجب ألا يتحملها المودعون بل الحكومة والبنك المركزى والبنوك التجارية.