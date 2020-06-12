شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين بشدة تفجير مسجد غرب العاصمة الأفغانية كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت دولة الإمارات بشدة، التفجير الذي استهدف مسجدا غرب العاصمة الأفغانية كابول وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم /الجمعة/ - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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