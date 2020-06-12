شكرا لقرائتكم خبر عن العتيبة: ضم إسرائيل للضفة سيقضى على جهود التقارب مع العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذّر سفير دولة الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة، إسرائيل من المضى قدماً فى خطة ضم أراضٍ فى الضفة الغربية المحتلة، وقال العتيبة فى مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، إن الضمّ "سيقوض بالتأكيد وعلى الفور التطلعات الإسرائيلية لتحسين العلاقات الأمنية والاقتصادية والثقافية مع العالم العربى"، مؤكدا أن "استمرار الحديث عن التطبيع سيكون مجرد أمل مغلوط فى تحسين العلاقات مع الدول العربية".

و وفقا لما نشر على موقع "الرؤية" الإماراتى، أوضح أن هذه الخطوة ستكون بمثابة "استيلاء غير مشروع" على أراضٍ يسعى الفلسطينيون لأن تكون داخل دولتهم المستقبلية.

وأكد أن "خطة الضم الإسرائيلية تتحدى الإجماع العربي، وعملياً الدولى أيضاً، فى ما يتعلق بالحق الفلسطينى".

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وقال العتيبة، فى تسجيل فيديو مصاحب للمقال المنشور على النسخة الإلكترونية للصحيفة "كل التقدم الذى رأيناه والمواقف التى تشهد تغيراً باتجاه إسرائيل، حيث أصبح الناس أكثر تقبلاً لإسرائيل وأقل عداء تجاه إسرائيل، كل ذلك قد ينسفه قرار بالضم".

وكتب العتيبة، أن معظم العرب "يودون أن يصدقوا أن إسرائيل هى فرصة وليست عدواً"، موضحاً "نحن نواجه الكثير من الأخطار المشتركة ونرى الإمكانات الكبيرة لعلاقات دافئة، سيكون قرار إسرائيل بشأن الضم بمثابة إشارة لا لبس فيها حول ما إذا كانت هى ترى الأمور بنفس الطريقة".