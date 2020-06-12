تركمان العراق: العرب والأكراد أداروا كركوك 17 عاما والآن دورنا

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

طالبت الجبهة التركمانية العراقية، الجمعة، بإسناد منصب محافظ كركوك إلى المكون التركماني، "بعد أن شغله العرب والأكراد طيلة 17 عاما الماضية".

وقال بيان صادر عن رئيس الجبهة أرشد صالحي، اطلعت عليه الخليج 365، إن "منصب المحافظ في كركوك (شمال) هو استحقاق قومي لكل المكونات".

ودعا البيان الأطراف السياسية العراقية إلى الحوار من أجل استبدال الإدارة المحلية بالمحافظة.

Advertisements

وأردف: "لكركوك خصوصية مكوناتية، ولا بد من فسح المجال للجميع لكي يكون له بصمة في إدارة محافظة تتمثل بالتنوع القومي".

وتضم كركوك خليطا من العرب والتركمان والأكراد، وتعد من المحافظات المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإدارة إقليم كردستان في شمال البلاد.

وتخضع كركوك من الناحيتين الإدارية والعسكرية لسلطة بغداد، وكانت قبل عام 2017 خاضعة لسيطرة قوات البيشمركة (حرس إقليم كردستان شمالي العراق).



ويشكو ممثلو العرب والتركمان في كركوك من أن أغلب المناصب الإدارية المهمة في المحافظة مشغولة من جانب الحزبين الكرديين، "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الديمقراطي الكردستاني".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.