وزير إماراتي يشارك بمؤتمر سنوي لمنظمة يهودية أمريكية

إسطنبول / الخليج 365
أعلنت "اللجنة اليهودية الأمريكية" أن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، سيشارك بمؤتمر افتراضي لها تعقده بالأيام القليلة المقبلة.
وقالت المنظمة التي تعنى بتعزيز وجود إسرائيل والشعب اليهودي، في تغريدة عبر «تويتر»: «يشرفنا أن نرحب بوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في المنتدى الافتراضي 2020».
وأضافت أن قرقاش سيناقش جهود الإمارات في «تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون بين الأديان في حوار تاريخي مع جيسون إيزاكسون»، مدير السياسيات بالمنظمة.
ومن المنتظر أن تعقد المنظمة مؤتمرها الافتراضي انطلاقا من الأحد، فيما تستمر فعالياته حتى الخميس المقبل، وفق المصدر نفسه.
وبحسب تقارير إعلامية، تشارك بالمؤتمر أيضا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وزير العدل السعودي السابق محمد العيسى، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
من جانبها، رحبت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، بمشاركة "قرقاش" بالمؤتمر، معتبرة أنه «يصنع التاريخ».
وأشارت إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، سيكون أيضا من بين المشاركين بالمؤتمر.
و«اللجنة اليهودية الأمريكية»، تأسست عام 1906، وتعتبر من أقدم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم نفسها على أنها «مركز عالمي لتأييد اليهود وإسرائيل».
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