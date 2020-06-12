اليمن.. اتفاق لانتشال جثث قتلى معارك الحكومة و"الانتقالي"

شكري حسين/ الخليج 365



قادت وساطة قبلية، الجمعة، إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي؛ لانتشال جثث قتلى سقطوا في معارك بين الجانبين، جنوبي البلاد.



وفي حديث للأناضول، قال رئيس لجنة الوساطة (تضم شخصيات قبلية)، الشيخ فيصل المرقشي، إن الاتفاق يهدف لانتشال جثث قتلى سقطوا في المعارك بين القوات الحكومية ومسلحي "الانتقالي"، شرقي زنجبار، في محافظة أبين.



وأضاف، أن "الاتفاق تم بدوافع إنسانية، وسيتم تنفيذه بالتنسيق مع الهلال الأحمر اليمني".



ودعا المرقشي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التعاون مع جهود الوساطة القبلية في هذه العملية الإنسانية.



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في السياق، نقل مراسل الخليج 365 عن مصادر عسكرية ومحلية، أن عشرات الجثث منتشرة بمناطق الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي "الانتقالي"، منذ الخميس، بعد أن حال اشتداد المعارك، دون انتشالها.



وشهدت مدينة زنجبار، الخميس، معارك هي الأعنف بين القوات الحكومية والانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، منذ اندلاعها في 11 مايو/ أيار الماضي، عقب إعلان المجلس الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية.



وكانت 6 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، قد رفضت إعلان "الانتقالي الجنوبي"، الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، وأعلنت تمسكها بالولاء للسلطة الشرعية وللرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.



وبجانب هذا الصراع، يعاني اليمن من حرب مستمرة منذ 6 سنوات بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.