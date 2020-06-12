شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم»: رصدنا حالات غش بالاختبار التحصيلي «عن بُعد».. وعقوبة رادعة للطلاب المخالفين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت هيئة تقويم التعليم أن ظاهرة الغش متوقعة في الاختبارات عن بعد، وقد رصد نظام الذكاء الاصطناعي والمراقبة التقنية جميع المخالفات.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستكشف عن عدد حالات الغش عند إعلان النتائج وستتعامل معها بحزم تام وفق اللوائح التي أقرَّ بها الطالب والطالبة عند التقدم لطلب الاختبار، ومن ثم سيتم إلغاء اختبارات الطلاب المخالفين، أما حالات التصوير ونشر نماذج الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم رصدها وتحديد ناشريها واستخراج هوياتهم الوطنية، وسيتم إحالتها للجهات المختصة، حيث تندرج تلك المخالفات تحت نظام الجرائم المعلوماتية.
وأكدت الهيئة أن الاختبارات عن بعد لم يكن حلاً لمشكلة طارئة؛ في ظل مواجهة أزمة كورونا وسلامة وأمن الطلبة فحسب، بل كان خيارًا استراتيجيا، أثبت كفاءته، وتجربة سعودية رائدة، من حيث عدد الطلاب الذين أدوا الاختبارات بسهولة ويسر.
ولفتت إلى الخليج 365 بعض المؤسسات والنظم التعليمية من خارج المملكة مع الهيئة للتعرف على المبادرة وعوامل نجاحها والدروس المستفادة منها، وستعقد الهيئة في وقت لاحق ندوة افتراضية للخبراء الوطنيين والدوليين لاستعراض جوانب المبادرة.
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