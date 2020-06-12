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شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من «الزكاة والدخل» للمنشآت التجارية بشأن ضريبة الدخل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل مواعيد تقديم إقرارات وسداد زكاة المنشآت التجارية وضريبة الدخل.
وأكدت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع ” تويتر”، تمديدها تاريخ الاستحقاق لمدة 3 أشهر من تاريخ الاستحقاق في إحدى الحالات.
وأوضحت الهيئة أنه في حال كان تاريخ استحقاق رفع إقرار الزكاة أو الضريبة من تاريخ 19 مارس حتى 30 يونيو 2020، فسيتم تمديد الفترة لمدة 3 أشهر من تاريخ الاستحقاق.
وقدمت الهيئة أمثلة توضيحية لآلية الاستحقاق، مبينة أنه إذا كان تاريخ تقديم إقرار الزكاة وسدادها في 19 مارس 2020 يصبح تاريخ الاستحقاق بتاريخ 19 يونيو 2020، وفي حال كان تاريخ تقديم إقرار ضريبة الدخل وسدادها في 13 مايو 2020 يصبح الاستحقاق في 13 أغسطس 2020.
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