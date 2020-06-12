بالفيديو.. ضبط 9 مواطنين بحالة غير طبيعية وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بالقصيم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على ( تسعة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس )، بحالةٍ غير طبيعية، وضبط بحوزتهم عدد 249 قرص امفيتامين، وعبوتان مادة مسكرة، وعدد 9 أسلحة نارية وبيضاء، كما ضبط عدد 292 ذخيرة حية، بالإضافة إلى مبلغ (67 ألف ريال ). وأضاف متحدث شرطة القصيم أنه جرى إيقافهم جميعا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة .

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