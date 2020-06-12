شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيل عصابي تورط في سرقة 15 مركبة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضلٍ من الله – عن القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص ( ثلاثة مواطنين ومقيمين من الجنسية المصرية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، وذلك إثر تورطهم بسرقة 15 مركبة من أحياء متفرقة بالرياض، وقد تم استردادها لأصحابها.
وأضاف متحدث شرطة الرياض، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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