شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حالة.. شاب ينقل عدوى كورونا إلى “جده” خلال زيارة أسرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن قصة لحالة حقيقية تسببت في نقل العدوى إلى أحد أقاربه خلال زيارة عائلية.

وقالت الوزارة: إن عدم ترك المسافة الآمنة والمصافحة كانت سبباً في نقل شاب للعدوى إلى “جده” في زيارة أسرية، وحالياً الجد يتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة – شفاه الله-.

وكانت الوزارة قد أوصت بضرورة الحفاظ على الالتزام بترك المسافة الآمنة وعدم المصافحة وتجنب التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

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