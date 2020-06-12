شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حالة.. شاب ينقل عدوى كورونا إلى “جده” خلال زيارة أسرية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن قصة لحالة حقيقية تسببت في نقل العدوى إلى أحد أقاربه خلال زيارة عائلية.
وقالت الوزارة: إن عدم ترك المسافة الآمنة والمصافحة كانت سبباً في نقل شاب للعدوى إلى “جده” في زيارة أسرية، وحالياً الجد يتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة – شفاه الله-.
وكانت الوزارة قد أوصت بضرورة الحفاظ على الالتزام بترك المسافة الآمنة وعدم المصافحة وتجنب التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر قصة حالة.. شاب ينقل عدوى كورونا إلى “جده” خلال زيارة أسرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.