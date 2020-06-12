شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تكشف نسبة حضور وغياب الطلاب في الاختبار التحصيلي «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن نسبة إجراء الطلبة للاختبار التحصيلي عن بُعد وتعاملهم مع التقنية وإكمالهم للاختبار مقارنة بالاختبار في المقرات المحوسبة.

وبلغ عدد من أجرى الاختبار أكثر من 203 آلاف طالب وطالبة، بنسبة رفع وإكمال الاختبار بلغت 92%، وبلغ عدد من تغيبوا عن إجراء الاختبار عن بُعد أو واجهتهم مشكلات تقنية 16207 طلاب وطالبات، بنسبة 8%.– وفقاً لـ” عكاظ”-.

Advertisements

كما بلغ عدد الطلبة المسجلين، في الاختبار التحصيلي في المقرات المحوسبة للاختبار لأول يومين 16082 طالبا وطالبة، أجرى، منهم 13681، بنسبة حضور بلغت 85%، في حين بلغ عدد من لم يجروا الاختبار التحصيلي في المقرات بسبب تغيبهم أو لم يتمكنوا من تنفيذ التعليمات التقنية 2401 طالب، بنسبة 15%، وهي نسبة أكبر من نسبة الاختبار التحصيلي عن بُعد، مع تأكيد الهيئة على استيعاب جميع الطلبة في الفترة الثانية من الاختبار التي تستمر حتى 29 من شهر يونيو الجاري.