علاوي يعلق على تراجع الكاظمي عن قراره بشأن استقطاع الرواتب

ونشر علاوي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: " تراجع الكاظمي عن قرار استقطاع رواتب المتقاعدين، وتضارب تصريحاته مع تصريحات مستشاريه يعكس حقيقة التخبط القائم، ويؤكد أن أزمة العراق إدارية وسياسية قبل أن تكون مالية".

وأضاف علاوي "هنيئا لأبناء شعبنا الكريم فرض إرادتهم، فالحقوق تؤخذ ولا تعطى ويوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم".

وأعلنت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، إعادة النظر في استقطاع رواتب المتقاعدين للشهر الحالي، استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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صوت مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء 10 يونيو/ حزيران، على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة أو المتقاعدين بأي شكل من الأشكال ورفض أي ضرائب تفرض عليها ما لم ينص عليها بقانون مشرع.

ويواجه العراق في الظرف الراهن، أزمة اقتصادية، من انخفاض أسعار بيع النفط، وتدهور موازنته الاتحادية، ما قد يؤثر سلبا مستقبلا على جميع القطاعات، ومن جهة أخرى يواجه خطر كورونا الذي مازال يسجل إصابات بين العراقيين.