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وصول 17 طنا من المستلزمات الوقائية من اليونيسيف إلى صنعاء

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© REUTERS / KHALED ABDULLAH

القاهرة- سبوتنيك وأفاد مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن طائرة شحن هبطت وعلى متنها 17 طنا من المستلزمات الوقائية الخاصة بمواجهة المستجد "كوفيد-19"، مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

وتعد شحنة المساعدات الأممية هي الثانية خلال أيام، حيث وصلت، الثلاثاء الماضي، 16 طنا من المستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، على متن طائرة مقدمة من "اليونيسف" أيضا.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" قدمت، السبت الماضي، 11 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة كورونا، على متن طائرة إلى مطار صنعاء الدولي، سبقتها بيوم 15 طنًا مساعدات طبية مماثلة من برنامج الغذاء العالمي.

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