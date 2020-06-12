© REUTERS / KHALED ABDULLAH
وتعد شحنة المساعدات الأممية هي الثانية خلال أيام، حيث وصلت، الثلاثاء الماضي، 16 طنا من المستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، على متن طائرة مقدمة من "اليونيسف" أيضا.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" قدمت، السبت الماضي، 11 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة كورونا، على متن طائرة إلى مطار صنعاء الدولي، سبقتها بيوم 15 طنًا مساعدات طبية مماثلة من برنامج الغذاء العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول 17 طنا من المستلزمات الوقائية من اليونيسيف إلى صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.