لجنة فلسطينية: إسرائيل تخلق أزمات لتنفيذ "صفقة القرن"

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365



اتهمت لجنة شعبية فلسطينية، الجمعة، إسرائيل بـ"خلق الأزمات لتنفيذ صفقة القرن المرفوضة فلسطينيا".



وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة حصار قطاع غزة، جمال الخضري، في بيان، إن "إسرائيل افتعلت أزمة رواتب موظفي السلطة، وأثارت خطة ضم الضفة الغربية، ضمن خطواتها لتنفيذ صفقة القرن".



وأضاف الخضري، أن "إسرائيل تعمل بمعزل عن القوانين الدولية، فهي تحاصر غزة وتهود القدس وتبتلع أراضي الضفة الغربية بدعم أمريكي كامل".

وذكر أن التنسيق الأمريكي الإسرائيلي في أعلى مستوياته حاليا لإحكام السيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية عبر ضم أجزاء من الضفة المحتلة لسيادة إسرائيل.



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والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن حكومته لن تكون قادرة على دفع رواتب موظفيها عن شهر مايو/أيار الماضي، بسبب رفض إسرائيل تحويل أموال المقاصة لخزينة الحكومة.



والمقاصة، عائدات الضرائب الفلسطينية على وارداتها من إسرائيل والخارج، وتبلغ نحو 200 مليون دولار شهريا.



وفي 20 مايو الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية.



جاء ذلك ردا على اعتزام الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم غور الأردن، والمستوطنات بالضفة الغربية، في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن" المزعومة التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.

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