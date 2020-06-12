بعد توقف 3 أشهر.. إقامة أول صلاة جمعة بمساجد الكويت

محمد عبدالغفار/الخليج 365

أدى الكويتيون أول صلاة جمعة داخل المساجد عقب 3 أشهر من توقفها، في إطار اجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وبث التلفزيون الرسمي بالكويت، خطبة صلاة الجمعة بمسجد الدولة الكبير، ألقاها أستاذ كلية الشريعة بجامعة الكويت محمد العصيمي، بعنوان "تعاونوا ولا تهاونوا"، وسط حضور العاملين بالمسجد دون جمهور.

وركزت خطبة العصيمي على التعاون واتباع الإرشادات الصحية والوقائية للحفاظ على سلامة المواطنين، من أجل عبور الكويت من أزمة تفشي فيروس كورونا.

والأربعاء، فتحت مساجد الكويت أبوابها للصلاة، بعد إغلاق دام نحو 3 أشهر، بسبب كورونا.

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وأدت أعداد كبيرة من المواطنين الصلاة في نحو 830 مسجدا بعموم البلاد، وفق إجراءات استثنائية أبرزها ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصلين.

وفي 13 مارس/آذار الماضي، أعلنت السلطات الكويتية، إيقاف خطبة وصلاة الجمعة والجماعة في المساجد؛ كإجراء احترازي لمنع تفشي "كورونا" في البلاد.

وآنذاك، شمل الأذان عبارة "صلوا في رحالكم (منازلكم)" عوضا عن نداء "حي على الصلاة".

وحتى الجمعة، سجلت الكويت إجمالًا 34 ألفا و952 إصابة بفيروس كورونا، بينها 285 وفاة، و25 ألفا و48 حالة تعاف.

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