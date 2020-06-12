إصابة 3 مصورين بتفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة بالضفة

قلقيلية/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

أصيب 3 مصورين صحفيين، الجمعة، إثر تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة احتجاجية، شمالي الضفة الغربية.

وقال مراد شتوي، منسق لجان "المقاومة الشعبية"، في بلدة كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية (شمال)، إن "قوة من الجيش فرقت مسيرة أسبوعية تخرج في البلدة تنديدا بالاستيطان الإسرائيلي".

وذكر أن القوات الإسرائيلية استخدمت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع في قمع المتظاهرين، ما أدى لإصابة فلسطينيين اثنين، و3 مصورين صحفيين بالرصاص.

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وأشار شتوي، أن العشرات من المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

وينظم في كفر قدوم مسيرة أسبوعية منددة بالاستيطان، عادة ما يقمعها الجيش الإسرائيلي.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.